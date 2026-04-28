Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он превратился в...» Орлов заявил, что Сперцян не уедет в Европу

Комментарии

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов заявил, что капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян не уедет в Европу ближайшим летом. Он считает, что армянский полузащитник испортился в плане поведения на поле.

«Сперцян в Европу не поедет, потому что его никто не зовёт. Но он превратился в… С Педро историю помнишь? Сперцян упал, три раза перевернулся, закричал, как зарезанный. А потом вскочил и сразу побежал (смеётся)», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 16 результативными передачами.

Материалы по теме
Орлов — о Кордобе: дельфин очередной!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android