Отец Алексея Шпилевского высказался об отставке тренера из «Пари НН»

Отец экс‑тренера «Пари Нижний Новгород» Алексея Шпилевского, Николай Шпилевский, высказался об отставке сына из клуба.

«Команда проделала очень большой прогресс, но качество и результат решают. В концовке «Пари НН» не хватает очков, которые команда точно заслужила. Но игра с Алексеем стала симпатичнее, смотрибельнее. Этого никто не может отрицать. Я в принципе давно не смотрел РПЛ, но сейчас могу сказать, что это очень достойный по качеству футбола чемпионат.

Огромное спасибо руководству «Пари НН» — расставание прошло очень цивилизованно. У всех в клубе, у болельщиков и у нас было большое желание совместно сделать этот шаг. Но сейчас Алексей и руководство всё взвесили — может быть, встряска перед последними играми поможет команде. И Алексей этого не отрицал. Руководство в данной ситуации повело себя крайне достойно», — сказал Николай Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 27 туров Мир РПЛ клуб из Нижнего Новгорода занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда заработала 22 очка. До зоны стыковых матчей два очка.

