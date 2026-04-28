«ПСЖ» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 28 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Бавария» (Германия). Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей победили мадридский «Реал» со счётом 6:4.

5 фактов о Лиге чемпионов: