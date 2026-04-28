Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
ПСЖ — Бавария: как команды играли друг с другом последние пять матчей перед полуфиналом Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Сегодня, 28 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Бавария» (Германия). Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «ПСЖ» и «Баварии»:

  • 04.11.2025. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Бавария» — 1:2;
  • 05.07.2025. Клубный чемпионат мира. «ПСЖ» — «Бавария» — 2:0;
  • 26.11.2024. Лига чемпионов. «Бавария» — «ПСЖ» — 1:0;
  • 08.03.2023. Лига чемпионов. «Бавария» — «ПСЖ» — 2:0;
  • 14.02.2023. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Бавария» — 0:1.

С полной статистикой личных встреч «ПСЖ» и «Баварии» можно ознакомиться по ссылке.

Ответный полуфинальный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей победили мадридский «Реал» со счётом 6:4.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
