«Крылья Советов» объявили об утверждении Булатова главным тренером

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» объявила, что Сергей Булатов утверждён в роли главного тренера первой команды до конца текущего сезона. Ранее Булатов исполнял обязанности главного тренера самарцев.

«Сергей Булатов — главный тренер «Крыльев Советов». Булатов, ранее находившийся в должности исполняющего обязанности, назначен на должность главного тренера команды до конца сезона. Пост старшего тренера занял Виталий Панов», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

После 27 туров Мир Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья», набрав 26 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице.