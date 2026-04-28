Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Митрофанов оценил работу Карпина в сборной России и рассказал о текущих задачах

Митрофанов оценил работу Карпина в сборной России и рассказал о текущих задачах
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал работу тренера Валерия Карпина в сборной России.

— Вы довольны работой Карпина? Последние четыре матча были не очень.
— Мы в настоящий момент просматриваем большое количество игроков. Как и все остальные виды спорта. У нас период отстранения, нет официальных соревнований.

— То есть целью Карпина сейчас является посмотреть большое количество игроков.
— Да. В том числе.

— Это закончится в период возвращения на международный уровень?
— Конечно. Так абсолютно все сборные [работают]. Комиссия Госсовета была — и баскетбол, и остальные виды спорта докладывают, что абсолютно такая же ситуация. 25 лет и младше по возрасту — просмотр, отбор новых игроков, адаптация к международным соревнованиям.

— Но есть футболисты и за 30 — Осипенко.
— Точечно мы вызываем более сильных футболистов, — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

