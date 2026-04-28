Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдер Милитао пропустит чемпионат мира — 2026 — Фабрицио Романо

Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао пропустит предстоящий чемпионат мира — 2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на решение тренерского штаба «сливочных». По данным источника, Милиато сегодня перенесёт операцию в Финляндии, в строй бразилец вернётся только в октябре.

Для Милитао это уже четвёртая травма в текущей кампании. В сезоне-2025/2026 он пропустил 27 матчей из-за различных проблем со здоровьем.

Отметим, что на чемпионате мира — 2026 сборная Бразилии сыграет в группе с национальными командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Материалы по теме
Милитао рискует пропустить ЧМ, его травма оказалась серьёзнее, чем ожидалось — COPE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android