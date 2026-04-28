Эдер Милитао пропустит чемпионат мира — 2026 — Фабрицио Романо

Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао пропустит предстоящий чемпионат мира — 2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на решение тренерского штаба «сливочных». По данным источника, Милиато сегодня перенесёт операцию в Финляндии, в строй бразилец вернётся только в октябре.

Для Милитао это уже четвёртая травма в текущей кампании. В сезоне-2025/2026 он пропустил 27 матчей из-за различных проблем со здоровьем.

Отметим, что на чемпионате мира — 2026 сборная Бразилии сыграет в группе с национальными командами Марокко, Гаити и Шотландии.