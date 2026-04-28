Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кононов высказался о будущем Шитова и Уткина, которые находятся в аренде в «Торпедо»

Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о будущем нападающего Владислава Шитова и полузащитника Даниила Уткина в клубе. Оба игрока находятся в аренде в московской команде: Шитов перешёл из «Крыльев Советов» в сентябре 2025 года, а Уткин — из «Ростова» в феврале 2026‑го, оба — до конца сезона-2025/2026.

«Я бы очень хотел, чтобы Уткин и Шитов были в «Торпедо». Но здесь уже не от нас зависит. Не от меня в первую очередь», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 31 тура Лиги Pari «Торпедо» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы с 39 очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android