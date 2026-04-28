Кононов высказался о будущем Шитова и Уткина, которые находятся в аренде в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о будущем нападающего Владислава Шитова и полузащитника Даниила Уткина в клубе. Оба игрока находятся в аренде в московской команде: Шитов перешёл из «Крыльев Советов» в сентябре 2025 года, а Уткин — из «Ростова» в феврале 2026‑го, оба — до конца сезона-2025/2026.

«Я бы очень хотел, чтобы Уткин и Шитов были в «Торпедо». Но здесь уже не от нас зависит. Не от меня в первую очередь», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 31 тура Лиги Pari «Торпедо» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы с 39 очками.