«Атлетико» оценил форварда для «Барселоны» в € 120 млн — The Touchline

Мадридский «Атлетико» установил цену на нападающего Хулиана Альвареса, которым активно интересуется «Барселона». По информации The Touchline в соцсети Х, мадридский клуб хочет получить за аргентинца как минимум € 120 млн. В то же время «Барселона» готова предложить только € 70 млн. Посредники, имеющие связи с обеими сторонами, работают над возможной сделкой.

Ранее сообщалось, что Хулиан Альварес уведомил руководство «Атлетико» о своём намерении перейти в «Барселону» этим летом. Нападающий провёл 47 матчей во всех соревнованиях в текущем сезоне, забив 19 голов и сделав девять результативных передач. Он также помог команде выйти в финал Кубка Испании и полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.