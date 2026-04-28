ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Атлетико» оценил форварда для «Барселоны» в € 120 млн — The Touchline

Мадридский «Атлетико» установил цену на нападающего Хулиана Альвареса, которым активно интересуется «Барселона». По информации The Touchline в соцсети Х, мадридский клуб хочет получить за аргентинца как минимум € 120 млн. В то же время «Барселона» готова предложить только € 70 млн. Посредники, имеющие связи с обеими сторонами, работают над возможной сделкой.

Ранее сообщалось, что Хулиан Альварес уведомил руководство «Атлетико» о своём намерении перейти в «Барселону» этим летом. Нападающий провёл 47 матчей во всех соревнованиях в текущем сезоне, забив 19 голов и сделав девять результативных передач. Он также помог команде выйти в финал Кубка Испании и полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

