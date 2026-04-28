Тимур Лепсая объяснил, почему болельщики считают, что «Краснодар» тянут к титулу в РПЛ

Футбольный функционер Тимур Лепсая отреагировал на мнение, что «Краснодару» в этом сезоне помогают ради победы в Мир РПЛ.

«Очень простая история. «Краснодар» до чемпионства был самой любимой командой. Второй. Кто-то болел там, условно, за «Спартак» или «Локомотив» и второй командой поддерживал «Краснодар». Сейчас этого нет, потому что у нас богатых и успешных не любят. Вот и всё. «Краснодар» стал чемпионом — аура команды частной и всего этого прошла, и клуб стали хейтить», — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ этого сезона, опережая «Зенит» на одно очко за три тура до конца.