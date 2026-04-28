Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Завтра (0)
Главная Футбол Новости

Президент Франции Макрон сделал прогноз на матч ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария»

Комментарии

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Пари Сен-Жермен» встретится с мюнхенской «Баварией».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я болельщик «Марселя», но сегодня играет «ПСЖ». Так что я болею за «ПСЖ»! Прогноз? Думаю, «ПСЖ» победит 3:1», — приводит слова Макрона L’Équipe.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Ответная встреча пройдёт 6 мая на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/4 финала парижане по сумме двух встреч одержали победу над «Ливерпулем» со счётом 4:0. В свою очередь, мюнхенцы прошли мадридский «Реал», выиграв по сумме двух матчей со счётом 6:4.

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Бавария»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android