Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Батчи: Сперцян не забил с пенальти «Динамо» Мх, но это не сказалось на команде

Комментарии

Футболист «Краснодара» Жоау Батчи высказался по итогам матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Прошедшая на стадионе «Ozon Арена» встреча завершилась победой чёрно-зелёных со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Коста – 4'     1:1 Кривцов – 29'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Миро – 90+5'

«Знали, что будет тяжело. В первом круге матч с махачкалинским «Динамо» был сложным и в предыдущем сезоне, который мы в итоге сыграли вничью. Конечно, знали, что очень трудный соперник, и понимали, что нужно быть сконцентрированными на том, что должны были сделать, чтобы достигнуть победы.

Если говорить про пенальти, постоянно появляются споры и всегда это заканчивается 50 на 50. Эдуард не забил, но это никак не сказалось на команде. Я думаю, что и на него это психически не повлияет. В целом это дало ещё больше сил команде, чтобы продолжать доминировать, забить гол, который в итоге привёл к победе»,— сказал Батчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

