Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
The Athletic: Моуринью — главный кандидат на пост тренера «Реала» этим летом

Тренер португальской «Бенфики» Жозе Моуринью является основным кандидатом на пост главного тренера «Реала». Президент мадридского клуба Флорентино Перес планирует вернуть 63-летнего специалиста этим летом и активно руководит процессом. Для перехода Моуринью «Реалу» потребуется выплатить «Бенфике» компенсацию в размере до € 3 млн. Об этом сообщает The Athletic.

Португалец уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год, за это время он выиграл три трофея. В период своего предыдущего пребывания в мадридском клубе Моуринью выиграл Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании. В 2011 году он был признан лучшим тренером мира по версии ФИФА.

Ранее сообщалось, что Моуринью рассматривает возможность работы в мадридском клубе как весьма привлекательную. На данный момент «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил команду в январе этого года, сменив на посту Хаби Алонсо.

Материалы по теме
Романо поделился информацией об отношении Моуринью к возможному возвращению в «Реал»
