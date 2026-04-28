Дивеев — о победе «Зенита» над «Ахматом»: главное, что получилось сыграть «на ноль»

Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев высказался по итогам матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Сине-бело-голубые одержали победу в этой встрече со счётом 2:0.

— «Зенит» повёл со счетом 2:0 уже в первом тайме, но некоторые специалисты считают, что это самый опасный счёт.

— Об этом знают и болельщики, и футболисты. Ведь в моменте соперник может забить и пойти дальше обострять. Но на этот раз у наших ворот стопроцентных моментов не было.

— «Зенит» не пропустил, а вы лично отдали голевую передачу.

— Для меня главное, что получилось сыграть «на ноль». Как защитник всегда именно от этого отталкиваюсь. Забить тоже, конечно, приятно, как и голевую передачу отдать. Но важнее, чтобы оборона с вратарём оставили за спиной ноль. Желательно без голевых моментов у наших ворот.

— Насколько эта победа вселяет уверенность перед тремя оставшимися турами?

— Следующий матч у нас с ЦСКА. Будем готовиться, — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».