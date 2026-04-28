Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев — о победе «Зенита» над «Ахматом»: главное, что получилось сыграть «на ноль»

Комментарии

Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев высказался по итогам матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Сине-бело-голубые одержали победу в этой встрече со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8'     2:0 Энрике – 11'    

— «Зенит» повёл со счетом 2:0 уже в первом тайме, но некоторые специалисты считают, что это самый опасный счёт.
— Об этом знают и болельщики, и футболисты. Ведь в моменте соперник может забить и пойти дальше обострять. Но на этот раз у наших ворот стопроцентных моментов не было.

— «Зенит» не пропустил, а вы лично отдали голевую передачу.
— Для меня главное, что получилось сыграть «на ноль». Как защитник всегда именно от этого отталкиваюсь. Забить тоже, конечно, приятно, как и голевую передачу отдать. Но важнее, чтобы оборона с вратарём оставили за спиной ноль. Желательно без голевых моментов у наших ворот.

— Насколько эта победа вселяет уверенность перед тремя оставшимися турами?
— Следующий матч у нас с ЦСКА. Будем готовиться, — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android