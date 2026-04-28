Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Анатолий Тимощук оценил сложность матчей в концовке сезона РПЛ

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал сложность игр в завершающей части сезона Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Мы видим, как в РПЛ складываются результаты. У того же «Краснодара», который идёт на первом месте, все игры тяжёлые. Не будем опять возвращаться к судейским моментам, но все прекрасно видят, что и как происходит и как трактуются эпизоды. В этом уже все давно запутались и никто не может разобраться.

Видно, насколько тяжело давалась игра «Краснодару» с махачкалинским «Динамо», потому что каждый в конце сезона решает разные задачи: кто-то бьётся за чемпионство, кто-то бьётся за выживание, за переходные матчи. Поэтому никто просто так сейчас матч не отдаёт», — приводит слова Тимощука Metaratings.

В 27-м туре «Зенит» одержал победу над «Ахматом» со счётом 2:0. С 59 очками сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на одно очко за три тура до конца чемпионата.

