Орлов посоветовал «Зениту» вернуть своих воспитанников, играющих за другие клубы

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов посоветовал «Зениту» вернуть собственных воспитанников, которые выступают за другие клубы Мир РПЛ.

«Есть Лобов — защитник из «Рубина». Тем более его отец играл за «Зенит». Есть Круговой — почему бы его не возвратить? Это лидер сейчас в ЦСКА, он мог бы в центре поля [«Зенита»] играть. Всё-таки тенденция к тому, что нужно больше российских конкурентных игроков в составе. Надо посмотреть, кто ещё есть. Кирш совсем неплох, который играет за «Пари НН». Сейчас очень важно «Зениту» такую работу провести и возвратить своих воспитанников», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».