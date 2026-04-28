Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» рассматривает форварда «Челси» как альтернативу Хулиану Альваресу — Sport.es

Комментарии

Основным кандидатом на позицию центрального нападающего «Барселоны» на следующий сезон является игрок мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес, однако клуб рассматривает и альтернативы. Одним из потенциальных вариантов является форвард «Челси» Жоао Педро, сообщает Sport.es.

По мнению источника, из-за неопределённой экономической ситуации на «Камп Ноу» переговоры о трансфере Альвареса с «Атлетико» могут быть сложными.

Рыночная стоимость Педро составляет € 75 млн, контракт с клубом действует до 2033 года. «Барселона» может воспользоваться финансовыми трудностями «Челси», чтобы завершить трансфер, так как клубу нужно собрать средства для соблюдения правил финансового фэйр-плей.

Также в списке кандидатов на усиление линии атаки значится нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android