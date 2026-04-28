Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Глава РПЛ Алаев оценил перспективы Фёдора Смолова стать тренером

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что экс-нападающий «Краснодара», «Урала» и московского «Динамо» Фёдор Смолов является талантливым человеком, у которого может получиться в том числе и в тренерской карьере.

«Фёдор Смолов — талантливый парень. Я уверен, что у него может всё получиться», — приводит слова Алаева ТАСС.

Смолову 36 лет, в прошлом сезоне он вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона кубанский клуб объявил, что Смолов покинул команду. Ранее форвард также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту».

