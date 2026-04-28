Ивица Олич: «Зенит» при Семаке — гранд российского футбола

Бывший тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал успехи «Зенита» под руководством тренера Сергея Семака.

«Зенит» при Семаке стал настоящим грандом российского футбола. Мало кто может несколько раз подряд становиться чемпионом, но Семак смог сделать это с «Зенитом». У него в руках хорошие ресурсы, но мы знаем много других тренеров, которые с хорошими ресурсами не добиваются результатов», — приводит слова Олича Metaratings.

После 27 туров Мир РПЛ «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 59 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 2 мая с ЦСКА.