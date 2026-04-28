Матвей Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижан на первую игру 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией». Игра пройдёт сегодня, 28 апреля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей победили мадридский «Реал» со счётом 6:4. Действующий победитель Лиги чемпионов — «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер» со счётом 5:0.