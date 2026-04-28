Эрлинг Холанд поделился мыслями о будущем в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мыслями о текущем этапе в карьере и перспективах клуба.

«За последний год произошло немало изменений. В команде много игроков, которые выступают уже давно, поэтому новичкам нужно время. Непросто попасть в новую лигу, в новую страну — требуется время, чтобы адаптироваться. Думаю, нас ждут захватывающие времена, и я с нетерпением жду возможности стать их частью.

Я очень счастлив и с воодушевлением жду, что будет дальше, потому что сейчас действительно захватывающий период для «Сити» как клуба и для меня как игрока. Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с «Сити», — приводит слова Холанда ESPN.

После 33 туров АПЛ «Манчестер Сити» располагается на второй строчке турнирной таблицы с 70 очками. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет три очка, но у «горожан» ещё матч в запасе. В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» 16 мая.