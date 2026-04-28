Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Обещали деньги». Украинец сообщил, что ему предлагали стать капитаном сборной России

«Обещали деньги». Украинец сообщил, что ему предлагали стать капитаном сборной России
Комментарии

Известный украинский экс-футболист Алексей Михайличенко рассказал, что ему предлагали стать капитаном сборной России после распада СССР. Алексею, по его словам, предлагали жильё и деньги. Однако он выбрал спортивное гражданство Украины.

«В 1990 году, после завершения чемпионата мира, сборную возглавил Бышовец, и мы ещё играли отборочные матчи на Евро-1992 как СССР. А в 1992-м поехали в Швецию уже как сборная СНГ, потому что страна распалась. Это был последний турнир — все понимали, что это уже конец. Мы не очень удачно там сыграли.

После этого мы уже перестали существовать как команда. Мне звонил из Москвы Колосков и предлагал не просто перейти в сборную России, а стать её первым капитаном — обещали жильё, деньги. Я засмеялся. Он говорит: «Алексей, я знал, что ты так ответишь, но попробовать надо было». Я сказал: «Хорошо, спасибо, до свидания». Моя родина — это не только Украина, это мои друзья, мои родственники, стадион «Динамо», — цитирует Михайличенко «UA-футбол».

Материалы по теме
На Украине назвали фаворита на пост главного тренера сборной страны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android