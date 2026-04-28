«Обещали деньги». Украинец сообщил, что ему предлагали стать капитаном сборной России

Известный украинский экс-футболист Алексей Михайличенко рассказал, что ему предлагали стать капитаном сборной России после распада СССР. Алексею, по его словам, предлагали жильё и деньги. Однако он выбрал спортивное гражданство Украины.

«В 1990 году, после завершения чемпионата мира, сборную возглавил Бышовец, и мы ещё играли отборочные матчи на Евро-1992 как СССР. А в 1992-м поехали в Швецию уже как сборная СНГ, потому что страна распалась. Это был последний турнир — все понимали, что это уже конец. Мы не очень удачно там сыграли.

После этого мы уже перестали существовать как команда. Мне звонил из Москвы Колосков и предлагал не просто перейти в сборную России, а стать её первым капитаном — обещали жильё, деньги. Я засмеялся. Он говорит: «Алексей, я знал, что ты так ответишь, но попробовать надо было». Я сказал: «Хорошо, спасибо, до свидания». Моя родина — это не только Украина, это мои друзья, мои родственники, стадион «Динамо», — цитирует Михайличенко «UA-футбол».