«Это будет потерей». Генеральный директор «Динамо» — о возможном уходе Тюкавина

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что возможный уход нападающего команды Константина Тюкавина станет потерей для бело-голубых. Ранее агент Тюкавина Алексей Сафонов сообщал, что приоритетным местом продолжения карьеры форвард считает чемпионат Испании.

«В контракте Тюкавина всё прописано [касательно отступных]. Конечно, если такой трансфер однажды случится, это будет потерей. Тюкавин — футболист, который может усилить многие клубы, и мы очень рады, что он играет за «Динамо», — приводит слова Пивоварова «РИА Новости Спорт».

Тюкавин — воспитанник «Динамо», за первую команду он выступает с 2021 года.