Главная Футбол Новости

The Sun: Хаби Алонсо — один из трёх кандидатов на пост тренера «Челси»

Комментарии

Испанский специалист Хаби Алонсо является одним из трёх тренеров, которых «Челси» рассматривает в качестве нового главного тренера команды. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, помимо Алонсо, лондонский клуб проявляет интерес к главному тренеру «Фулхэма» Марку Силве и Андони Ираоле, который покинет «Борнмут» по окончании сезона. Подчёркивается, что «Челси» планирует провести переговоры со всеми тремя специалистами.

Последним местом работы Алонсо был мадридский «Реал». Испанец возглавлял «сливочных» с лета 2025 года по январь 2026 года. Ранее лондонский клуб уволил Лиама Росеньора с поста главного тренера.

