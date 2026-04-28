Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Магомед Адиев стал главным тренером «МЛ Витебск»

Российский тренер Магомед Адиев возглавил белорусский «МЛ Витебск», сообщает пресс‑служба клуба на своей странице в социальных сетях. Срок соглашения с 48‑летним специалистом не уточняется.

Адиев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов» 1 апреля. Ранее специалист возглавлял «Волгу», «Терек-2», «Легион Динамо», «Анжи», «Чайку», «Шахтёр Караганда», «Ахмат» и «Химки». Также специалист тренировал сборную Казахстана (20 матчей).

«МЛ Витебск» — действующий чемпион Беларуси. После пяти туров текущего чемпионата страны команда набрала 11 очков и занимает второе место, уступая лидирующему минскому «Динамо» на два очка. Ранее «МЛ Витебск» отправил в отставку Михаила Мартиновича и его штаб. Мартинович возглавлял команду с октября 2025 года.

