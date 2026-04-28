«Ливерпулю» интересен защитник Бёкема, «Наполи» не продаст игрока дешевле € 35 млн — TT

«Ливерпуль» следит за центральным защитником «Наполи» Сэмом Бёкема в преддверии летнего трансферного окна. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, главный тренер мерсисайдцев Арне Слот высоко ценит навыки 27-летнего футболиста. Специалист хотел подписать Бёкема ещё в период работы в Нидерландах. «Наполи» готов рассмотреть предложения о трансфере игрока, которые будут превышать € 35 млн.

В нынешнем сезоне Бёкема принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

