Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Adidas создал футболки для собак в стиле форм команд-участниц ЧМ-2026

Компания adidas создала джерси для собак в стиле форм команд, которые примут участие в чемпионате мира 2026 года. Сообщается, что в ассортименте представлены джерси для животных, вдохновлённые домашними комплектами форм сборных Мексики, Колумбии, Аргентины и Японии.

«Футболки для домашних животных повторяют дизайн домашней формы ЧМ-2026, сочетая исторические визуальные элементы и традиции с современной, прогрессивной эстетикой.

Разработанные специально для четвероногих болельщиков, эти футболки украшены термотрансферной эмблемой федерации и логотипом adidas, обеспечивая аккуратный и премиальный внешний вид, а также комфортную посадку для питомцев разных размеров.

Коллекция будет доступна с 1 мая в Северной Америке, Латинской Америке, Японии, Китае, Вьетнаме, на Филиппинах и в Индонезии», – говорится в пресс-релизе.

Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Всего на чемпионате мира выступят 48 команд.

