Эксперт футбола в Африке охарактеризовал Буркина-Фасо и Египет перед матчами с Россией

Бывший тренер сборной Мозамбика, эксперт футбола в Африке Виктор Бондаренко поделился мнением о Буркина-Фасо и Египте перед матчами с Россией. Команда Валерия Карпина сыграет с Буркина-Фасо 5 июня, с Египтом — 28 мая.

«Когда я руководил сборной Мозамбика, мы играли с Буркина-Фасо. Это средняя футбольная страна в Африке, не особо сильная и не особо слабая. Но так было раньше, может быть, многое поменялось. Там развит футбол, его любят, раньше появлялись хорошие игроки, а сейчас об этой стране мало что известно. Они не входят в число грандов. Смотрел последний чемпионат Африки, они играли неплохо, но ярких успехов у них нет.

А сборная Египта — другая песня. Они всегда номер один в Африке. С ними будет интересно посоревноваться, могут показать хороший уровень, если соберут все своих сборников, особенно с Салахом», — сказал Бондаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

