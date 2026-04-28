Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
В «Комо» уверены, что Фабрегас останется в клубе в следующем сезоне — Романо

Руководство итальянского «Комо» уверено, что главный тренер команды Сеск Фабрегас продолжит работать на своём посту и в следующем сезоне. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, сам специалист также доволен своим положением и хотел бы остаться в клубе.

Фабрегас возглавляет «Комо» с лета 2024 года. После 34 туров чемпионата Италии команда набрала 61 очко и занимает пятое место. В активе команды 17 побед, 10 ничьих и семь поражений. В Кубке Италии «Комо» дошёл до полуфинала, где уступил «Интеру» (0:0, 2:3). Действующее трудовое соглашение испанского специалиста рассчитано до лета 2028 года.

