Диего Симеоне ответил, задолжала ли Лига чемпионов трофей «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о предстоящем матче с лондонским «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится в среду, 29 апреля, в Мадриде.

– Мы с ними вышли в очередной полуфинал. Это невероятно – сделать это в четвёртый раз за 14 лет. Это невероятно. Та вера, тот энтузиазм, та энергия, которые они в нас вселяют, принесут нам много пользы. Нам предстоит тяжёлый матч. Они [«Арсенал»] разработали очень хорошо продуманную стратегию. Мы подходим к игре с большими надеждами.

– Вы ощущаете давление или получаете удовольствие от путешествия?

– Давления нет, есть ответственность, есть особое волнение. Мы должны подготовиться к игре. В конце концов, это футбольный матч, и всё решают игроки. Мы должны хорошо подготовиться. Мы хотим сыграть так, как себе представляем, и доставить сопернику неприятности.

– Какое у вас главное оружие?

– В плей-офф, как в Кубке Испании, так и в Лиге чемпионов, мы играли интенсивно, в нашем стиле, проявляли инициативу в атаке. Вот как мы будем подходить и к этой встрече.

– Лига чемпионов задолжала что-нибудь «Атлетико»?

– Все мы люди. Если вы спросите нас, у каждого своё мнение. Она никому ничего не должна. Всё нужно заслужить и достичь. Нужно работать, добиваться своего и надеяться, что госпожа удача будет на твоей стороне, – приводит слова Симеоне AS.