Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диего Симеоне ответил, задолжала ли Лига чемпионов трофей «Атлетико»

Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о предстоящем матче с лондонским «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится в среду, 29 апреля, в Мадриде.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Мы с ними вышли в очередной полуфинал. Это невероятно – сделать это в четвёртый раз за 14 лет. Это невероятно. Та вера, тот энтузиазм, та энергия, которые они в нас вселяют, принесут нам много пользы. Нам предстоит тяжёлый матч. Они [«Арсенал»] разработали очень хорошо продуманную стратегию. Мы подходим к игре с большими надеждами.

– Вы ощущаете давление или получаете удовольствие от путешествия?
– Давления нет, есть ответственность, есть особое волнение. Мы должны подготовиться к игре. В конце концов, это футбольный матч, и всё решают игроки. Мы должны хорошо подготовиться. Мы хотим сыграть так, как себе представляем, и доставить сопернику неприятности.

– Какое у вас главное оружие?
– В плей-офф, как в Кубке Испании, так и в Лиге чемпионов, мы играли интенсивно, в нашем стиле, проявляли инициативу в атаке. Вот как мы будем подходить и к этой встрече.

– Лига чемпионов задолжала что-нибудь «Атлетико»?
– Все мы люди. Если вы спросите нас, у каждого своё мнение. Она никому ничего не должна. Всё нужно заслужить и достичь. Нужно работать, добиваться своего и надеяться, что госпожа удача будет на твоей стороне, – приводит слова Симеоне AS.

Материалы по теме
«Атлетико» планирует подписать хавбека «Боруссии» на замену Гризманна — Marca
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android