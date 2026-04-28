«Зенит» готов заплатить € 25+5 млн за полузащитника «Ботафого» — Globo

«Зенит» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Ботафого» Данило. Санкт-петербургский клуб готов предложить за трансфер 24-летнего футболиста € 25 млн в качестве фиксированной суммы и € 5 млн – в виде бонусов. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, конкуренцию сине-бело-голубым может составить «Фулхэм», способный предложить € 22+8 млн за Данило, а также «Палмейрас», готовый заплатить аналогичную сумму.

Подчёркивается, что потенциальный трансфер полузащитника в другой бразильский клуб будет нелёгким. Он может произойти только при желании самого футболиста.

Данило играет за «Ботафого» с лета 2025 года. За этот период Данило принял участие в 37 встречах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: