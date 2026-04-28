Защитник «Реала» Милитао успешно перенёс операцию на бедре

Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао успешно перенёс операцию на проксимальном сухожилии двуглавой мышцы бедра. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных». Отмечается, что игрок приступит к реабилитации в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что у футболиста случился рецидив повреждения бедра, полученного в декабре 2025 года. Игрок травмировался во время матча 33-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (2:1), который состоялся 21 апреля. Таким образом, Милитао пропустит ЧМ-2026.

По информации СМИ, игрок вернётся в строй в сентябре-октябре.

Для бразильца это уже четвёртая травма в текущей кампании. В сезоне-2025/2026 он пропустил 27 встреч из-за различных проблем со здоровьем.