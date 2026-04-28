Олег Кононов назвал иностранного тренера, чья работа в России ему нравилась

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов отметил иностранного тренера, работа которого в России ему нравилась.

«Последний иностранный тренер у которого были идеи, которых нет у нас, — это Сандро Шварц. Мне он нравился», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Немецкий специалист Сандро Шварц занимал должность главного тренера московского «Динамо» с 2020 по 2022 год. Под его руководством бело-голубые провели 57 матчей во всех турнирах, в которых 32 раза победили, восемь раз сыграли вничью и 17 раз потерпели поражение. При Шварце «Динамо» дошло до финала Фонбет Кубка России в сезоне-2021/2022.

Самые титулованные футбольные клубы России: