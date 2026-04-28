Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Чемпион мира выбрал Нойера, а не Сафонова для символической сборной «ПСЖ» и «Баварии»

Чемпион мира выбрал Нойера, а не Сафонова для символической сборной «ПСЖ» и «Баварии»
Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Биксант Лизаразю составил символическую сборную из футболистов «ПСЖ» и «Баварии» для издания L'Equipe в преддверии очного матча команд в полуфинале Лиги чемпионов. Отметим, бывший защитник мюнхенского клуба предпочёл выбрать в качестве вратаря Мануэля Нойера, а не голкипера парижан Матвея Сафонова.

Символическая сборная из игроков «ПСЖ» и «Баварии» от Лизаразю:

вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»);

защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Нуну Мендеш («ПСЖ»);

полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Жоау Невеш («ПСЖ»);

нападающие: Майкл Олисе («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Гарри Кейн («Бавария»).

