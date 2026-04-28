Бывший вице-президент РФС Сергей Анохин приговорён к 8 годам и 2 месяцам за взятку

Бывший вице-президент РФС и экс-гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин приговорён к восьми годам и двум месяцам лишения свободы за взятку. Об этом информирует сайт прокуратуры Московской области.

«В суде установлено, что в декабре 2024 года Сергей Анохин, занимавший пост директора букмекерской компании, желая избежать раскрытия результатов оперативно-разыскной деятельности о противоправных действиях аффилированных ему коммерческих организаций принял решение о даче взятке должным лицам полиции.

Для реализации своего преступного умысла Анохин привлёк в качестве посредников адвоката Юркина, частного детектива Грицкого, руководителя подразделения столичного отдела полиции Подопросветова, а также ещё двух соучастников, дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Через эту цепочку была достигнута договорённость о передачи 10 млн рублей оперативному сотруднику, ведущему разработку. При этом посредники сообщили Анохину, что общая сумма взятки составит 60 млн рублей.

Далее, 28 января 2025 года часть денежных средств в размере 10 млн рублей была передана сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента, а оставшейся частью посредники распорядились по своему усмотрению.

С учётом всех обстоятельств дела, характеризующих данных о личности подсудимых, позиции государственного обвинителя Красногорской городской прокуратуры, суд назначил Анохину наказание в виде восьми лет двух месяцев лишения свободы со штрафом 15 млн рублей, Юркину – семи лет двух месяцев лишения свободы со штрафом 12 млн рублей с отбыванием наказание в колонии строгого режима. Подопросветова суд приговорил к трём годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Также суд конфисковал у подсудимых в пользу государства денежные средства в общей сумме 32 млн рублей и $ 80 тыс. Приговор суда в законную силу не вступил», — написано в сообщении.

