Экс-вратарь сборной США: Сафонов достаточно хорош, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Бывший вратарь сборной США, участник чемпионатов мира 1990, 1994 и 2002 годов Тони Меола высказался о роли российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Что вы думаете о ситуации с вратарями в «ПСЖ» в этом сезоне?

– Откровенно говоря, в начале сезона я был в замешательстве. В команде был Доннарумма – я до сих пор считаю, что всё изменил его сейв в игре с «Арсеналом» в ЛЧ. Я про тут удар в левый угол в начале матча – не помню, ответная или первая это была игра. Это, вероятно, изменило ход всей встречи. И если бы не то спасение, «ПСЖ» мог бы и не оказаться там, где они сейчас.

А затем ему заявляют: «Ты нам больше не нужен. Мы подписываем Шевалье, он лучше. Он лучше играет ногами». Однако его первые две игры – это катастрофа. Появились вопросы. Сафонов получает шанс и вдруг начинает блистать. И все последние месяцы он основной вратарь и выглядит действительно здорово.

Таким образом, «ПСЖ» от Доннаруммы – вратаря мирового уровня, победителя Лиги чемпионов – пришёл к игроку, которого вообще не рассматривали на роль основного в этом сезоне. Если не ошибаюсь, он пришёл из «Краснодара». И пока выглядит блестяще.

– Смотрю на него вблизи – он не особо физически мощный? Не самый крупный парень.

– Да, не такой, как Доннарумма, не таких габаритов.

– У него 21 матч, 19 пропущенных мячей, 73% отражённых ударов, 11 «сухих» матчей и 71% побед. Если учитывать то, как он стал основным вратарём, есть уверенность, что он сможет привести «ПСЖ» ко второй подряд победе в Лиге чемпионов? Потому что, как мы знаем, в таких ключевых моментах всё иногда решает именно вратарь.

– Для того чтобы привести «ПСЖ» к титулу, он должен быть частью общей картины. Я не думаю, что команда настолько от него зависит. Когда команда постоянно владеет мячом, у вратаря не так много работы.

Не думаю, что именно он приведёт «ПСЖ» к титулу, ведь там есть Дембеле, Кварацхелия, Баркола, Витинья и другие топ-игроки. Но в целом он достаточно хорош, чтобы выиграть Лигу чемпионов, если учитывать его нынешнюю форму. Просто у него нет такого опыта.

– Важно ли, что Луис Энрике на решающую часть сезона, в том числе в ЛЧ, определился, что Сафонов – номер один? Вратарей нельзя менять постоянно, это особенная позиция. У вратаря должно быть налажено взаимопонимание с защитой и даже с атакой. Условно, пять-шесть недель назад Луис Энрике решил, что всё, хватит их менять?

– Да, сейчас это его вратарь. Я согласен, что нельзя постоянно ротировать. Последнее, что тебе нужно, – это два вратаря, у которых нет полной уверенности.

Я лучше возьму одного, который будет полностью уверен: «Я твой основной, я твой парень. Я буду выкладываться каждый день и прикладывать максимум усилий». А когда у тебя два вратаря, которые не уверены до конца, они думают: «Тренер вообще в меня верит?» Это очень сложная ситуация, – сказал Меола в эфире CBS Sports.