Эммануэль Макрон назвал возможный счёт в матче «Пари Сен-Жермен» и «Баварии» в ЛЧ

Президент Франции Эммануэль Макрон во время рабочего визита в Андорру высказался о предстоящем первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией».

«Я болею за «Марсель», но сегодня играет «ПСЖ», поэтому я болею за «ПСЖ»! Думаю, они выиграют со счётом 3:1», — приводит слова Макрона RMC Sport.

В финале турнира победитель этого противостояния сразится с «Арсеналом» или «Атлетико». Решающая встреча нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ».