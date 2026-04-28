Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эммануэль Макрон назвал возможный счёт в матче «Пари Сен-Жермен» и «Баварии» в ЛЧ

Комментарии

Президент Франции Эммануэль Макрон во время рабочего визита в Андорру высказался о предстоящем первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я болею за «Марсель», но сегодня играет «ПСЖ», поэтому я болею за «ПСЖ»! Думаю, они выиграют со счётом 3:1», — приводит слова Макрона RMC Sport.

В финале турнира победитель этого противостояния сразится с «Арсеналом» или «Атлетико». Решающая встреча нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ».

Букмекеры зря ставят против Сафонова и Нойера: прогноз на «ПСЖ» — «Бавария»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android