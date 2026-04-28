Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Беллингемы, Кукурелья, Энцо Фернандес и Жоао Педро посетили матч «Мастерса» в Мадриде

Футболисты Джуд и Джоб Беллингемы, Марк Кукурелья, Энцо Фернандес и Жоао Педро посетили матч 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) между чешским теннисистом Витом Копривой и испанцем Рафаэлем Ходаром. Встреча завершилась победой Ходара со счётом 7:5, 6:0.

Мадрид (м). 4-й круг
28 апреля 2026, вторник. 17:10 МСК
Вит Коприва
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		0
7 		6
         
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

Фото: Кадр из трансляции

Ранее полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем сыграл в тандеме с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером против бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля и вратаря «сливочных» Тибо Куртуа на одном из тренировочных кортов турниров WTA-1000 и ATP-1000 в Мадриде. Он в 2026 году был открыт на домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

