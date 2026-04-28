Беллингемы, Кукурелья, Энцо Фернандес и Жоао Педро посетили матч «Мастерса» в Мадриде

Футболисты Джуд и Джоб Беллингемы, Марк Кукурелья, Энцо Фернандес и Жоао Педро посетили матч 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) между чешским теннисистом Витом Копривой и испанцем Рафаэлем Ходаром. Встреча завершилась победой Ходара со счётом 7:5, 6:0.

Ранее полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем сыграл в тандеме с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером против бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля и вратаря «сливочных» Тибо Куртуа на одном из тренировочных кортов турниров WTA-1000 и ATP-1000 в Мадриде. Он в 2026 году был открыт на домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу».