ЭСК РФС рассмотрит назначение пенальти в матче «Локомотив» — «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит назначение пенальти в ворота «Зенита» в матче 26-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:0). Об этом сообщили «РИА Новости Спорт» в службе коммуникации РФС.

В компенсированное ко второму тайму время главный судья игры Алексей Сухой назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых после просмотра видеоповтора за касание мяча рукой защитником Игорем Дивеевым. На 90+9-й минуте нападающий железнодорожников Николай Комличенко не забил «с точки».

Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич сообщил, что Сухой верно назначил 11-метровый удар.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: