«Лучшее ещё впереди». Защитник «Реала» Милитао обратился к фанатам после операции

Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао обратился к болельщикам после своей операции на бедре. Ранее сообщалось, что игрок восстановится в сентябре-октябре и, соответственно, пропустит чемпионат мира 2026 года.

«Все, кто меня знает, в курсе, насколько я предан делу и как усердно работаю, чтобы поддерживать себя в отличной физической форме, но, к сожалению, мне нужно беречь своё тело, чтобы уверенно играть за «Реал» Мадрид и сборную.

Всем, кто присылал мне слова любви и поддержки, я искренне благодарен. А также всем, кто рядом со мной — моей семье, детям, жене — знайте, что борьба продолжается, потому что лучшее ещё впереди», — написал Милитао на своей странице в социальной сети.

