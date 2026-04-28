Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Лучшее ещё впереди». Защитник «Реала» Милитао обратился к фанатам после операции

Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао обратился к болельщикам после своей операции на бедре. Ранее сообщалось, что игрок восстановится в сентябре-октябре и, соответственно, пропустит чемпионат мира 2026 года.

«Все, кто меня знает, в курсе, насколько я предан делу и как усердно работаю, чтобы поддерживать себя в отличной физической форме, но, к сожалению, мне нужно беречь своё тело, чтобы уверенно играть за «Реал» Мадрид и сборную.

Всем, кто присылал мне слова любви и поддержки, я искренне благодарен. А также всем, кто рядом со мной — моей семье, детям, жене — знайте, что борьба продолжается, потому что лучшее ещё впереди», — написал Милитао на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Милитао

Материалы по теме
Защитник «Реала» Милитао успешно перенёс операцию на бедре
