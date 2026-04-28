«Реал» хочет продлить контракт с Тчуамени — Footmercato

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени с высокой долей вероятности продлит трудовой договор с клубом. Об этом сообщает Footmercato.

Футболист не планирует уходить из мадридской команды, «сливочные» намерены предложить ему новый контракт. Тренерский штаб «Реала» видит в Тчуамени важную часть проекта. Отмечается, что «сливочные» также готовы ощутимо повысить зарплату полузащитнику.

В нынешнем сезоне француз принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.