Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Спартак» обратился в ЭСК по моменту с пенальти в матче с «Краснодаром» за руку Умярова

«Спартак» обратился в ЭСК по моменту с пенальти в матче с «Краснодаром» за руку Умярова
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) изучит эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в конце первого тайма матча 26-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2). Главный судья встречи Артём Чистяков указал на «точку» после просмотра видеоповтора, где зафиксировал игру рукой у полузащитника красно-белых Наиля Умярова в своей штрафной. Об этом сообщили «РИА Новости Спорт» в службе коммуникации РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич сообщил, что Чистяков правильно назначил 11-метровый удар.

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 48 очков и занимает четвёртое место, «Краснодар» заработал 60 очков и располагается на первой строчке.

