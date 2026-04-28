«Спартак» обратился в ЭСК по моменту с пенальти в матче с «Краснодаром» за руку Умярова

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) изучит эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в конце первого тайма матча 26-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2). Главный судья встречи Артём Чистяков указал на «точку» после просмотра видеоповтора, где зафиксировал игру рукой у полузащитника красно-белых Наиля Умярова в своей штрафной. Об этом сообщили «РИА Новости Спорт» в службе коммуникации РФС.

Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич сообщил, что Чистяков правильно назначил 11-метровый удар.

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 48 очков и занимает четвёртое место, «Краснодар» заработал 60 очков и располагается на первой строчке.

Какие карточки есть в футболе: