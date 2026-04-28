«Спартак» обратился в ЭСК по моменту с пенальти в матче с «Краснодаром» за руку Умярова
Поделиться
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) изучит эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в конце первого тайма матча 26-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2). Главный судья встречи Артём Чистяков указал на «точку» после просмотра видеоповтора, где зафиксировал игру рукой у полузащитника красно-белых Наиля Умярова в своей штрафной. Об этом сообщили «РИА Новости Спорт» в службе коммуникации РФС.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38' 1:1 Сперцян – 45+1' 1:2 Жубал – 85'
Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич сообщил, что Чистяков правильно назначил 11-метровый удар.
После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 48 очков и занимает четвёртое место, «Краснодар» заработал 60 очков и располагается на первой строчке.
Какие карточки есть в футболе:
Комментарии
- 28 апреля 2026
-
20:54
-
20:53
-
20:45
-
20:38
-
20:30
-
20:24
-
20:16
-
20:04
-
19:59
-
19:51
-
19:41
-
19:38
-
19:31
-
19:27
-
19:15
-
19:06
-
19:00
-
18:54
-
18:44
-
18:41
-
18:39
-
18:23
-
18:20
-
18:18
-
18:02
-
17:57
-
17:57
-
17:40
-
17:36
-
17:35
-
17:34
-
17:30
-
17:15
-
17:12
-
16:57