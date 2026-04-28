139 893 болельщика посетили 27-й тур РПЛ — это рекорд сезона

Матчи 27-го тура Мир РПЛ посетили 139 893 болельщика, что стало рекордом нынешнего сезона. Об этом информирует пресс-служба соревнования в телеграм-канале.

Подчёркивается, что самой посещаемой встречей тура стала игра «Краснодара» с махачкалинским «Динамо» (2:1), которую посетили 32 497 болельщиков.

По результатам 27-го тура первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 60 очков. На второй строчке располагается «Зенит», у которого 59 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 49 очками. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (18), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).

