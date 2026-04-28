Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Шахтёра»: мы можем потерять € 30 млн, если Мудрик не будет играть

Гендиректор «Шахтёра»: мы можем потерять € 30 млн, если Мудрик не будет играть
Генеральный директор украинского «Шахтёра» Сергей Палкин заявил что клуб может потерять € 30 млн из-за дисквалификации Михаила Мудрика. Полузащитник «Челси» и сборной Украины не играет с ноября 2024 года из-за положительного допинг-теста.

«В его контракте прописаны бонусы в размере € 30 млн. Если он не будет играть или «Челси» не добьётся результатов, мы потеряем € 30 млн. Это серьёзно скажется на нашем финансовом положении. Все верят, что эта история закончится как можно скорее и с положительным исходом, и Мудрик вернётся к игре. В противном случае мы можем потерять € 30 млн.

Я знаю Мудрика как игрока и как человека. Я верю, что он вернётся и снова начнёт играть. Все ждут решения суда, и у нас нет никакой информации о том, когда это произойдёт и когда вынесут окончательное решение», – приводит слова Палкина журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

