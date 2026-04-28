Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» видит замену Алисону во вратаре сборной Португалии — TEAMtalk

Комментарии

«Ливерпуль» включил вратаря сборной Португалии и «Порту» Диогу Кошту в список кандидатов на случай потенциального ухода Алисона Бекера грядущим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мерсисайдцы активизировали интерес к 26-летнему голкиперу, поскольку их не убедила игра резервного вратаря Георгия Мамардашвили в нынешнем сезоне. Подчёркивается, что Кошта не единственный кандидат на примете «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Кошта принял участие в 47 матчах во всех турнирах, 24 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android