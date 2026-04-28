«Ливерпуль» видит замену Алисону во вратаре сборной Португалии — TEAMtalk

«Ливерпуль» включил вратаря сборной Португалии и «Порту» Диогу Кошту в список кандидатов на случай потенциального ухода Алисона Бекера грядущим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мерсисайдцы активизировали интерес к 26-летнему голкиперу, поскольку их не убедила игра резервного вратаря Георгия Мамардашвили в нынешнем сезоне. Подчёркивается, что Кошта не единственный кандидат на примете «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Кошта принял участие в 47 матчах во всех турнирах, 24 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

