Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Родриго Гоэс поддержал Эдера Милитао после травмы, оба футболиста пропустят ЧМ-2026

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоэс поддержал своего партнёра защитника «сливочных» и бразильской национальной команды Эдера Милитао, который получил травму бедра и выбыл из строя до осени. Оба футболиста ранее перенесли операции и пропустят чемпионат мира 2026 года.

«Всегда вместе», — написал Родриго в социальной сети Х, сопроводив пост совместной фотографией с Милитао в сборной.

Напомним, Родриго успешно перенёс операцию по поводу разрывов передней крестообразной связки и наружного мениска правой ноги. Форвард получил травму во время матча 26-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1). Нападающий «сливочных» смог продолжить игру, несмотря на полученное повреждение. Родриго вышел на поле «Сантьяго Бернабеу» на 55-й минуте и доиграл до конца встречи.

Милитао также был прооперирован после рецидива повреждения бедра, полученного в декабре 2025 года. Игрок травмировался во время матча 33-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (2:1), который состоялся 21 апреля.

