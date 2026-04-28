Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Магуайр: когда в клубе работал Аморим, наши матчи чаще завершались поражениями

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился воспоминаниями о периоде работы под руководством тренера Рубена Аморима, который покинул команду в январе. Сейчас манкунианцев возглавляет Майкл Кэррик.

«Когда в клубе работал Рубен Аморим, расклад сил в наших матчах был 50/50… Но они чаще завершались поражениями.

Сейчас всё ощущается совершенно иначе, мы гораздо лучше играем как в своей штрафной площади, так и в чужой. Мы обороняемся намного лучше, а в атаке действуем более уверенно», — приводит слова Магуайра журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 61 очком находится на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.

