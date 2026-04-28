«Реал» может заплатить € 6 млн за Моуринью, но у клуба есть ещё четыре кандидата — Романо

«Бенфика» хочет сохранить Жозе Моуринью на посту главного тренера, однако португальский специалист желает возглавить мадридский «Реал», проявляющий к нему интерес. При этом «сливочные» рассматривают кандидатуры ещё четырёх неназванных тренеров. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Королевскому клубу» придётся заплатить € 6 млн «Бенфике» в случае досрочного расторжения контракта, однако указанная сумма действует до конца мая. Трудовое соглашение 63-летнего специалиста с лиссабонским клубом рассчитано до лета 2027 года.

Португалец работал в «Реале» с 2010 по 2013 год, за это время он выиграл три трофея. В период своего предыдущего пребывания в мадридском клубе Моуринью взял Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

