MD: Кукурелья открыт к возвращению в «Барселону», возможная цена трансфера — € 50 млн

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья может покинуть клуб на фоне сложного периода в нём. Футболист открыт к возвращению в «Барселону». Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Ферран Мартинес.

По информации источника, на текущий момент сторона 27-летнего игрока не контактировала со спортивным директором сине-гранатовых Деку. Подчёркивается, что на трансфер Кукурельи установлена цена примерно в € 50 млн. Вероятно, покупка футболиста из «Челси» будет зависеть от того, продаст ли «Барселона» одного из ключевых защитников.

Кукурелья находился в системе «Барселоны» с 2012 по 2020 год. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2028 года.

