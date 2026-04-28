«ПСЖ» — «Бавария»: стартовые составы на матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня, 28 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» (Франция) и «Бавария» (Германия). Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра матча выступит Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы кроманд.

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

«Бавария»: Нойер, Дэвис, Та, Юпамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Мусиала, Олисе, Кейн.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей выиграли у мадридского «Реала» со счётом 6:4.